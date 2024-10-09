CHP Samsun Gençlik Kolları seçiminde gerginlik

CHP Samsun Gençlik Kolları İl Kongresi'nde seçimin ardından kavga yaşandı. Polis ekiplerinin parti binasına gelerek ayırdığı kavgada CHP Samsun Gençlik Kolları Başkan Adayı Mustafa Kemal Tiyar, seçimde 'usulsüzlük' yapıldığını iddia ederek itirazda bulunurken, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise "Parti içerisindeki bir grup, 31 Mart seçimlerin bu yana ne yazık ki CHP'yi kamuoyunun, basının önünde tartıştırmak bunların işi ve görevi haline geldi. Görünüyor ki bu arkadaşlar da o gruba dahil olmuşlar" dedi.

6 Ekim Pazar günü 17. Olağan Furkan Demir CHP Samsun Gençlik Kolları İl Kongresi, partinin il binasında yapıldı. Seçimde Mustafa Kemal Tiyar ve Ayşegül Yılmaz, CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı olmak için yarıştı. Seçimi Tiyar'ın aldığı 86 oya karşılık 95 oy alan Ayşegül Yılmaz kazandı. Kongre sırasında ve sonrasında ise kavga çıktı. Kavga il binasına giren polis ekipleri tarafından yatıştırıldı. Kongrede yaşanan kavga da cep telefonu kameralarına yansıdı. CHP Samsun Gençlik Kolları Başkan Adayı Mustafa Kemal Tiyar, seçimlerde 'usulsüzlük' yaşandığını, hazirun listelerinin kaybedildiğini ileri sürerek itirazda bulundu. Yaşanan olayların ardından açıklamalarda bulunan Tiyar, hakkını kimseye yedirmeyeceğini ifade etti. CHP İl Başkanı Özdağ da parti içerisinde bir grubun CHP'yi kamuoyu önünde tartıştırmayı görev edindiğini dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

"Bu hukuksuzluğa göz yuman her kim var ise yasal haklarımı kullanacağım"

Seçimin ardından açıklama yapan Mustafa Kemal Tiyar, "Kongreden bir gün evvel hazirun listesindeki hatalı delegeler tarafımızca tespit edilmiştir. Daha seçimin başında parti meclisi üyesi, il başkanı, divan başkanı ve adayların bulunduğu toplantıda hazirun listesine itiraz etmemize rağmen itirazlarımız ısrarla dikkate alınmamış ve bu kişiler tarafından sessiz kalınmıştır. Seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından karşı adayın delegeleri arasında çıkan sözlü ve fiziksel tartışmalar esnasında hazirun cetveli kaybolmuş ve bu durum divan tarafından tutanak altına alınmıştır. Hazirun listesinin kaybolma anını çözümleyebilmek için il başkanlığına kamera görüntülerinin istemiyle dilekçe verilmiş, talebimiz 'Kayıt sistemi arızalı' denilerek yazılı olarak cevaplanmış ve görüntüler bizlerle paylaşılmamıştır. Seçim sürecine ve sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçemizi bugün yönetim kurulumuz ile CHP Samsun İl Başkanlığımıza sunduğumuz halde il başkanı dahil olmak üzere hiç kimse dikkate almamış ve dilekçemiz teslim alınmayarak dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçu işlenmiştir. Tüm bu hukuksuzluğun peşini bırakmayıp takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Seçim sonucunu etkileyecek seviyedeki itirazlarımızı seçim başından itibaren kabul etmeyen, bu hukuksuzluğa göz yuman her kim var ise yasal haklarımı kullanacağımdan şüphesi olmasın. Hak yemem, hakkımı da yedirmem" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Özdağ: "Şikayet dilekçelerini kabul etmedim çünkü muhatabı ben değilim"

Kendisine ve seçime yönelik suçlamalara cevap veren CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise yaptığı açıklamada, "Seçimlerin hazirun listesi İl Gençlik Kolları tarafından ilçelerdeki gençlik kolları seçimleri bittikten sonra internet sistemine giriliyor. Genel merkez, oy kullanacakların listesini İl Gençlik Kollarına ve divan başkanına gönderiyor. Bu seçimde de Gençlik Kolları Başkanı Öykü Özkan ki iddialarda bulunan Mustafa Kemal Tiyar'ın da yakın arkadaşıdır yani kendi kontrollerinde ve baştan sonra sorumluluğunda olan bir liste. İlçe seçimleri yapıldı. İl seçimine kadar aradan bir süre geçti. Seçime kadar o listelere bir itiraz yapılmadı. İlçelerdeki delegeler de göreve başlayarak geçerlilik kazandı. Bu arkadaşların itirazlarının CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde değerlendirildiğini biliyorum. Henüz yazılı bir şey gelmedi. Maalesef kasıtlı davranıyorlar. Kaybettikleri bir seçim var. Bu tavırları doğru değil. Bunu partinin üst kurullarına taşıyacağız. Bu işin usulü bu olmamalı. Gerekli itirazları zaten genel merkeze ilettiler. Bu karar ana kademenin. İl başkanlığının ne o gün ne de bugün yapabileceği bir şey yok. Müdahale edecek yetkim de yok. Ben hiçbir adayın aleyhine cümle kurmadım. Görevimiz CHP'yi Samsun'da 1. parti yapmak. Şikayet dilekçelerini kabul etmedim çünkü muhatabı ben değilim. İl Gençlik Kolları Genel Merkezi muhatabı. Bu düşmanca bir tavır değil. İl Başkanlığı gençlik ve kadın kolları seçiminde hazirun listesi hazırlamaz, seçimi yapmaz. İkisinin de kendi genel başkanları, MKYK'ları, tüzükleri var. Bunu onlar da biliyor. Parti içerisindeki bir grup, 31 Mart seçimlerin bu yana ne yazık ki CHP'yi kamuoyunun, basının önünde tartıştırmak bunların işi, görevi haline geldi. Görünüyor ki bu arkadaşlar da o gruba dahil olmuşlar. Bir seçim yapıldı. 3 aday yapıldı. 1'i seçim öncesinden çekildi. 2 adaydan da 1'i seçildi. Kavga görüntüleri de seçim bitti, kazanan ilan edildi, ben de oradaydım, kollar ve eller havaya kaldırıldı. Gençler arasında tansiyonun yükselmesi normaldir. Olaylar 5 dakika ya sürdü ya da sürmedi. Arkadaşları yatıştırmaya çalıştık ve yatıştı. Orada tutanak tutmayı, cezai işleme götürmeyi gerektirecek bir şey olmadı. Yaralanan ve darp edilen olmadı. Görüntülerdeki olaylarla da olmasa iyi olurdu ama parti içerisinde olan olaylar bundan ibaret. Dışarıda yaşananlardan ise haberim yok. Binamızdaki meselede gerekli uyarıları yaptık ve buradaki olaylar bitti. Dışarıda olay oldu, olmadı haberim yok" şeklinde konuştu.

Tiyar, sesini duyurmak için genel merkezin bulunduğu Ankara'ya doğru yola çıkarken, Özdağ ise konuyu ve Tiyar'ın tavını parti üst kuruluna taşıyacaklarını söyledi. - SAMSUN