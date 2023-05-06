CHP otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı
3. Sayfa Haberleri
Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya'daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.
Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya'daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.
Seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'yı turlayan CHP'ye ait seçim otobüsü, Çankaya Sıhhiye'den geçtiği sırada köprüye sıkıştı. Yüksekliği köprüden daha fazla olduğu öğrenilen otobüs, lastiklerindeki havanın indirilmesiyle 5 dakika sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ANKARA
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa