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CHP otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı

CHP otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya'daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya'daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'yı turlayan CHP'ye ait seçim otobüsü, Çankaya Sıhhiye'den geçtiği sırada köprüye sıkıştı. Yüksekliği köprüden daha fazla olduğu öğrenilen otobüs, lastiklerindeki havanın indirilmesiyle 5 dakika sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ANKARA

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler

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