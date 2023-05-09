CHP'nin seçim ofisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan CHP seçim ofisinde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Sarnıç Sokak'ta bulunan CHP seçim ofisinin çay ocağı bölümünde, ocağın tüpün hortumunu eritmesi sonucu yangın çıktı. Tüpün yanmaya başlaması üzerine ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Kısa süreli paniğe sebep olan yangında maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA