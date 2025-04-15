Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

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CHP'nin Şaibeli Kurultayı İçin Soruşturma Başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine 86 şüphelinin ifadesinin alınması için talimat verdi.

CHP'nin 'şaibeli kurultay' soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelilerin ifadelerinin alınması talimatı verdiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Başsavcılığın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 'şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 Mart Cuma günü şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verdiği öğrenildi. Talimat kapsamında emniyetin ifade almaya başladığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında arasında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye talimat yazısı gönderdi. İmamoğlu'nun henüz ifadesinin alınmadığı belirtilirken, 86 kişi arasında bazı gazetecilerin de yer aldığı öğrenildi.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında tanık beyanları, MASAK raporu, SGK kayıtları ve tapu kayıtları dikkate alınarak savunmalarının alınmasına başlanmasını istedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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