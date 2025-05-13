CHP'nin 'şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 123 şüpheli ifade verirken, milletvekillerinin dosyasıysa ayrılarak Parlamenter...
CHP'nin 'şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 123 şüpheli ifade verirken, milletvekillerinin dosyasıysa ayrılarak Parlamenter Suçlar Bürosuna iletildi.
CHP'nin 'şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 123 şüpheli ifade verirken, milletvekillerinin dosyasıysa ayrılarak Parlamenter Suçlar Bürosuna iletildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa