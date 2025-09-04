Haberler

CHP'nin Olağan ve Olağanüstü Kurultay Dava Süreci Devam Ediyor

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada İstanbul İl Kongresi'ne dair dava dosyalarının talep edilmesine karar verdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti. - ANKARA

