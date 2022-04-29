CHP'nin ABD Temsilcisine gözaltı

İSTANBUL (İHA) - CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, seyahat etmek üzere bugün geldiği İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Özcan'ın hakaret davası konusu gereği gözaltına alındığı öğrenildi. Yurter Özcan'ın, İstanbul Havalimanı Adliyesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

Yurter Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum, ifade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa