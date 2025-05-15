CHP Mitinginde Telefon Hırsızlığı: Anlar Kamerada

İstanbul Silivri'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen mitingde, bir kadının cep telefonu çalındı. Yaşanan hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Silivri'de düzenlenen 'Millet iradesine sahip çıkıyor' isimli mitingde yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı miting öncesinde toplanan vatandaşların arasındaki kadın vatandaş yan kesici şahısın hedefi oldu. Kalabalığın arasına giren şüpheli şahıs gözüne kestirdiği kadının cebinden telefonunu çaldı. Yaşanan anlar bir başka vatandaş tarafından 360 derece çekim özelliğine sahip kamera ile kaydedildi. Telefonun çalındığını fark eden kadın görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi olurken şüpheli şahıs her yerde aranmaya başladı. Görüntülendi şapkalı şüphelinin vatandaşları gözetlemesi, telefonu çalması ve sonrasında şapkasını çıkarıp hızlı adımlarla olay yerinden ayrılması yer aldı. - İSTANBUL