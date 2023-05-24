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CHP'liler ile esnaf arasında propaganda müziği gerginliği

CHP'liler ile esnaf arasında propaganda müziği gerginliği

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binası önünde esnaf ile partililer arasında yüksek sesli seçim müziği nedeniyle tartışma yaşandı.

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binası önünde esnaf ile partililer arasında yüksek sesli seçim müziği nedeniyle tartışma yaşandı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde CHP İl Başkanlığı binası önünde meydana geldi. Bir esnaf, partinin seçim aracının park halindeyken yüksek ses ile propaganda müzikleri çalmasından dolayı müşterilerinin rahatsız olduğunu söyleyerek, durumu parti binasındaki görevlilere aktardı. Görevlilerden ummadığı bir yanıt alan esnaf ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Sokağa taşan gerginlikte araya giren diğer partililer, araçtan çalan propaganda müziğini kapattırıp esnafı sakinleştirdi. Olay büyümeden önlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Karahisar 3. Sayfa Haberler

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