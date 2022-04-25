CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler

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CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan tarihinde sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma nedeniyle Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına' dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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