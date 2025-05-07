CHP'li Otobüs Şoförüne 13 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

Ankara'da CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan parti otobüsünün şoförü hakkında polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü için zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan Y, Okan A, Sare Y. ve Yasemin K. müşteki olarak, otobüsün şoförü G.G. ise şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan iddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi'ne doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A. otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla aracı durdurmak istedi. Şoför G.G., aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine doğru sürmesinin ardından Ankara Adliyesi'ne doğru devam etti. Adliye önünde görevli polis memuru Mehmet Ö. elini kaldırarak "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, G.G.'nin "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtildi. İddianamede, "Müştekiler Sare Y. ile Okan A.'nın müşteki Mehmet Ö.'nün ve Okan Y. ile Yasemin K.'nin aralarında mekan birliği olmayan farklı yerlerde bulundukları, şüpheliye ayrı ayrı 'dur' ihtarında bulunmaları ancak buna rağmen şüphelinin 'dur' ihtarlarını görmesine karşın her seferinde yeni bir suç işlemek kararı kapsamında müştekilerin üzerine silahtan sayılan otobüsü sürmek suretiyle isnat edilen suçu üç kez işlediği belirlenmiştir. Şüphelinin müştekiler Sare Y. ile Okan A.'ya ve müştekiler Okan Y. ile Yasemin K.'ye yönelik suçları tek bir fiil ile işlemesi nedeniyle şüpheli hakkında ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

İddianamede, G.G.'nin zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA