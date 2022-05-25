CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı - Haberler

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CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten...

- CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı

TEKİRDAĞ - CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten ihraç iki polis Tekirdağ'da yakalandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri, basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması ile Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan İhraç Eski Polis Memurları A.Y.E. ve A.B.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda her iki şahıs yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(HLD-NSO-Y)

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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