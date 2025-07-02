CHP'li Çiçek'ten canlı yayında tehdit gibi sözler: Seçimi kaybediyorsunuz, yeni iş arayın

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında tv100'de gerçekleşen bir canlı yayında tansiyon yükseldi.

"YENİ İŞ ARAYIN"

Program sırasında Dursun Çiçek, "Şimdi Sinan Bey, bizim adayımız İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur. Seçimi kaybediyorsunuz, ona göre yeni iş arayın" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Sinan Burhan sert tepki gösterdi.

"HANGİ GAZETECİLER İŞSİZ KALACAK ONUN ŞECERESİNİ Mİ TUTTUNUZ?"

Burhan, Çiçek'in sözlerini basın özgürlüğüne tehdit olarak nitelendirerek, "Siz de bir şecere tutuyorsunuz. Hangi gazeteciler bizim aleyhimizde konuştu, hangi gazetecilere ceza vereceğiniz, hangi gazeteciler işsiz kalacak, onun şeceresini mi tuttunuz?" şeklinde yanıt verdi.

"DOĞRULARIMI SÖYLEMEKTEN ASLA VAZGEÇMEM"

Gerilim devam ederken Çiçek, "CHP'ye böyle şiirler yazıp övgüler dizemeyeceğine göre, televizyonlar kapanacak, televizyonlar davet etmeyecek. Başka bir iş bulsun diyorum" diyerek açıklamasını sürdürdü.

Burhan ise bu ifadelerin demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Demokratik yollar değil de 'biz talimat vereceğiz, onu kes, bunu çıkartmayacağız, bunu engelleyeceğiz' diyorsanız, ben kendi çizgimden hiç vazgeçmem. İstediğiniz kadar bunu söyleyin, ben kendi doğrularımı söylemekten asla vazgeçmem."

"İŞTE CHP TARZI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ"

Tartışma sonrası Sinan Burhan, canlı yayındaki konuşmaları sosyal medya hesabından paylaşarak Dursun Çiçek'in kendisini işten attırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Burhan paylaşımında, "Dursun Çiçek'ten tehdit. CHP iktidara gelince beni işten atacaklarmış. Sözde yandaş kanalları kapatacaklarmış. İşte CHP tarzı basın özgürlüğü..." ifadelerine yer verdi.