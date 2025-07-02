CHP'li Çiçek'ten canlı yayında tehdit gibi sözler: Seçimi kaybediyorsunuz, yeni iş arayın

CHP'li Çiçek'ten canlı yayında tehdit gibi sözler: Seçimi kaybediyorsunuz, yeni iş arayın
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CHP'li Dursun Çiçek ile canlı yayında cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden tehditvari sözler sarf ettiği gazeteci Sinan Burhan arasında tartışma yaşandı. Çiçek'in "Bizim adayımız İmamoğlu olur Yavaş olur. Seçimi kaybediyorsunuz, ona göre yeni iş arayın" sözlerine Burhan, "Hangi gazetecilerin işsiz kalacağının şeceresini mi tuttunuz? Ben kendi doğrularımı söylemekten vazgeçmem" şeklinde yanıt verdi.

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında tv100'de gerçekleşen bir canlı yayında tansiyon yükseldi.

"YENİ İŞ ARAYIN"

Program sırasında Dursun Çiçek, "Şimdi Sinan Bey, bizim adayımız İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur. Seçimi kaybediyorsunuz, ona göre yeni iş arayın" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Sinan Burhan sert tepki gösterdi.

"HANGİ GAZETECİLER İŞSİZ KALACAK ONUN ŞECERESİNİ Mİ TUTTUNUZ?"

Burhan, Çiçek'in sözlerini basın özgürlüğüne tehdit olarak nitelendirerek, "Siz de bir şecere tutuyorsunuz. Hangi gazeteciler bizim aleyhimizde konuştu, hangi gazetecilere ceza vereceğiniz, hangi gazeteciler işsiz kalacak, onun şeceresini mi tuttunuz?" şeklinde yanıt verdi.

"DOĞRULARIMI SÖYLEMEKTEN ASLA VAZGEÇMEM"

Gerilim devam ederken Çiçek, "CHP'ye böyle şiirler yazıp övgüler dizemeyeceğine göre, televizyonlar kapanacak, televizyonlar davet etmeyecek. Başka bir iş bulsun diyorum" diyerek açıklamasını sürdürdü.

Burhan ise bu ifadelerin demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Demokratik yollar değil de 'biz talimat vereceğiz, onu kes, bunu çıkartmayacağız, bunu engelleyeceğiz' diyorsanız, ben kendi çizgimden hiç vazgeçmem. İstediğiniz kadar bunu söyleyin, ben kendi doğrularımı söylemekten asla vazgeçmem."

"İŞTE CHP TARZI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ"

Tartışma sonrası Sinan Burhan, canlı yayındaki konuşmaları sosyal medya hesabından paylaşarak Dursun Çiçek'in kendisini işten attırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Burhan paylaşımında, "Dursun Çiçek'ten tehdit. CHP iktidara gelince beni işten atacaklarmış. Sözde yandaş kanalları kapatacaklarmış. İşte CHP tarzı basın özgürlüğü..." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Hamza Temur - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTemel Temel:

çiçek doğru söylemiş bunlar bir kaç tane daha var küçük gibi. takım tutar gibi taraflı gazetecilik yapıyorlar. bunun adı gazetecilik değil. dertleri acaba milletvekili olabilirmiyiz diye yağ yapıyorlar. onu Erdoğan metiner veşamil tayyarda denedi pişman oldu avucunuzu yalarsınız. sizin sonunuz belki you tuber olursunuz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tv 100 tarafsız gibi görünüp taraflı yayın yapan habertürk ayarında kurum hiç birini izlemiyorum zaten interneti kullanıyorum yarın orayada yasak gelirse uydu çanakları çiftlenir rütük hiç bir şey yapamaz

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bu basın özgülüğü değil yetimin boğazından kesilen makarnaya kalemini satmaktır

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