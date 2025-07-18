CHP Kurultayı Davasında Görevsizlik Kararı Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davada verilen görevsizlik kararı, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, itiraz yolunun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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