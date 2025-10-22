CHP Kurultay Davası İçin Mahkeme Salonu Değiştirildi
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen şaibeli CHP Kurultay davasının salonu küçük ve yetersiz olması gerekçesiyle değiştirildi. Cuma günü görülecek olan duruşma, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa