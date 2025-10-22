Haberler

CHP Kurultay Davası İçin Mahkeme Salonu Değiştirildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP Kurultay davasının salonunun yetersiz bulunması nedeniyle duruşma yeri değiştirildi. Cuma günü duruşma, Ankara 25. Hukuk Mahkemesi'nin salonunda yapılacak.

