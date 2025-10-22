Haberler

CHP Kurultay Davası Duruşma Salonu Değiştirildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayının iptali istemli dava dosyasının kapsamlı olduğu, Fer'i müdahil vekilleri ve çok sayıda izleyici avukat ve basın mensubu tarafından takip edildiği, halihazırda kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğu bildirildi. Cuma günü yapılacak olan duruşmanın, yargılamanın güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi. - ANKARA

