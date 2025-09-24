CHP İstanbul İl Kongresi Seçimleri Mahkeme Kararıyla Durduruldu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı yazıldı.

CHP, 38. İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilip Gürsel Tekin'in kayyum olarak İl Başkanlığı'na atanmasına karşı olağanüstü kongresini gerçekleştirecekti. Öte yandan, İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazı yazıldı.

"CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir"

Söz konusu yazıda, "Mahkememizce verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütü'nce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarını tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar kesin olmamakla birlikte verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizce devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi. - İSTANBUL