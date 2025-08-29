CHP İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında iddianame...

CHP İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

