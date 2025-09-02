CHP İstanbul İl Kongresi İptal Edildi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen kararla iptal edildi. Mahkeme, söz konusu kongrede seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve geçici kurulun oluşturularak görevlendirilmesine karar verdi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce dosya üzerinden karar açıklandı. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen kararda, 8 Ekim 2023'de yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına hükmedildi. Mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verdi.

Seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi

Mahkeme ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39.Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi. - İSTANBUL