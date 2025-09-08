Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığına Geçişte Arbede: Polisin Gözaltıları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in göreve başlaması beklenirken, binanın arka girişinde toplanan kalabalık polis barikatını yıkmaya çalıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığına gelmesi beklenirken, binanın arka girişindeki polis barikatını yıkmaya çalışan çok sayıda kişi uyarılara rağmen dağılmayınca gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığına gelmesi beklenirken, bölgede toplanan kalabalık güvenlik önlemleri kapsamında binanın arka girişinde kurulan polis barikatını yıkmak istedi. Polisin "dağılın" uyarılarına rağmen dağılmayan grupla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polisin biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı çok sayıda kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.