CHP İstanbul İl Başkanlığına Geçişte Arbede: Polisin Gözaltıları
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığına gelmesi beklenirken, bölgede toplanan kalabalık güvenlik önlemleri kapsamında binanın arka girişinde kurulan polis barikatını yıkmak istedi. Polisin "dağılın" uyarılarına rağmen dağılmayan grupla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polisin biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı çok sayıda kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL