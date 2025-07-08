CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde Hile İddiaları Soruşturuluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile yapıldığı iddiaları üzerine aralarında İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınması için emniyete talimat verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

Mağarada ne yaşandı? 12 askerimizin şehit olduğu faciada yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.