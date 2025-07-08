CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde Hile İddiaları

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile yapıldığı yönündeki iddialar üzerine şüpheliler hakkında ifadelerin alınması için emniyete talimat verildi. Aralarında il başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu isimler sorgulanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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