CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. - İSTANBUL