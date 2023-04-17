CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yakın bir yerde havaya ateş eden firari şahıs yakalandı

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası karşısı Tem Otoyolu'nda silahla havaya ateş açılması olayına ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde konuyla alakası olan 4 kişi yakalanarak adliyeye sevki yapılırken olayı gerçekleştiren firari şahıs ise bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 06 Nisan günü Sarıyer İlçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan CHP İl Başkanlığı Binası karşısı Tem Otoyolu Edirne istikameti mevkiinde saat 04: 00 sıralarında meydana gelmişti. Havaya ateş açan şahıslar hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar çerçevesinde olay yerinde 2 adet 9 milimetre boş kovan bulunduğu herhangi bir isabete rastlanılmadığı tespit edildi. Çalışmaların devamında, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilerek olay günü yakalanan ve tamamlanan tahkikatları sonrasında 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen firari Emre D. İsimli şahıs ise bugün polis ekiplerince Sultangazi'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 14 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs, hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında 51 adet suç kaydı 2 adet aranması olduğu tespit edildi.