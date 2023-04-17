CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle...
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, "Nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim" dediği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa