CHP ilçe binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI