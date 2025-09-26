Haberler

CHP İl Başkanı ve Yönetim Kurulu'na İtiraz Reddi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin itiraz, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, tedbir kararının devamına hükmetti ve taraflara istinaf yolu açık bırakıldı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin karara itiraz edilmişti. Konuya ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce itirazların duruşmalı olarak yapılması değerlendirilerek 'mürafaa' duruşması yapıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Özlem Erkan ile avukatı Cevahir Kılıç ve davalı CHP Genel Başkanlığı avukatları Çağlar Çağlayan, Can Keysan ve Behram Şahin hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, davalı taraflarca yapılan itirazların ayrı ayrı reddine ve gerekçesinin ara kararda açıklanmasına hükmetti. Ayrıca, taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süreçte istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
