Haberler

CHP, Genel Merkezi önünde çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuştu

CHP, Genel Merkezi önünde çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında çıkan tartışmada su şişeleri ve taşlar havada uçuştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde partililer arasında çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuşurken, yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezi önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuşurken, olay sonrası çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel yönetimi yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu bayram sonuna kadar kurultay kararı almazsa imza toplanacak

Özel yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse...
Adana'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana'da sağanak yağış! Yollar göle döndü, araçlar zorlukla ilerledi
Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar çevik kuvvet ekiplerince kapatıldı

Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar kapatıldı! Polis kuş uçurtmuyor
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi