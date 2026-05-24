Ankara'da CHP Genel Merkezi önündeki olaylara soruşturma

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nde 24 Mayıs 2026'da başlayan olaylarla ilgili izinsiz gösteri, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265. maddesi kapsamında "Görevli Memura Direnme" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de, sosyal medyada yer alan görüntüler doğrultusunda TCK'nın 86. maddesi kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
