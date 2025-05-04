CHP Genel Başkanına Saldırı: S.T.'nin Geçmişi Aydınlatıldı
İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin geçmişte çocuklarına yönelik ağır suçlar işlediğini açıkladı. S.T., müebbet hapis cezası almış, fakat 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakılmış.
İçişleri Bakanlığı : "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T.'nin B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve 2 çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa