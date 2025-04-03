CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından sosyal medya üzerinden 'boykot' çağrısı yaptıkları iddia edilen 16 kişi hakkında yakalama kararı...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından sosyal medya üzerinden 'boykot' çağrısı yaptıkları iddia edilen 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından sosyal medya üzerinden 'boykot' çağrısı yaptıkları iddia edilen 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 10'u gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa