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CHP Eski İl Başkanının Ablası Yurdanur Güney Evinde Ölü Bulundu

CHP Eski İl Başkanının Ablası Yurdanur Güney Evinde Ölü Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, CHP Aydın eski il başkanı Altan Güney'in ablası 71 yaşındaki Yurdanur Güney, evinde ölü olarak bulundu. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın eski il başkanlarından Altan Güney'in ablası Yurdanur Güney evinde ölü bulundu.

Olay, Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 71 yaşındaki Yurdanur Güney'den uzun süre haber alamayan yakınları yaşlı kadının bulunduğu eve geldi. Evin ziline basan Güney'in yakınları evden televizyon sesi duyulması ancak kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile kapının açılması sonrasında içeriye girdi. Güney, evde hareketsiz şekilde bulunurken sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Güney'in cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşamını yitiren Yurdanur Güney'in, CHP Aydın eski il başkanlarından Altan Güney'in ablası olduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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