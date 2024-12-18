Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak

CHP Bodrum İlçe Başkanı'nın Ağabeyi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

CHP Bodrum İlçe Başkanı'nın Ağabeyi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın ağabeyi Tolga Işın yaşamını yitirdi. 47 yaşındaki Işın, motosikletiyle karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın ağabeyi Tolga Işın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı'nda meydana geldi. Tolga Işın (47), 48 AJD 273 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen 34 JD 3199 plakalı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Işın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Tolga Işın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tolga Işın'ın CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
img

Transferinde yolsuzluk yapılmış
img

Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Günler sonra ortaya çıktı: Beşiktaş soyunma odasında 'Yok artık' dedirten olay
Günler sonra ortaya çıktı! Soyunma odasında "Yok artık" dedirten olay
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak

Son Dakika Haberleri

Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 18 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu CANLI izle! 18 Aralık Show TV Sandık Kokusu 39. bölüm CANLI izleme linki Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 18-19 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler CANLI izle! 18 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 6. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Aralık Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.