Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

Chido Kasırgası'nda Mayotte Adası'nda Can Kaybı 31'e Yükseldi

Chido Kasırgası'nda Mayotte Adası'nda Can Kaybı 31'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda can kaybı 31'e çıktı. 1500'den fazla yaralı var ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Macron adaya gıda ve tıbbi malzeme yardımı gönderdi.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda can kaybı 31'e yükseldi.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı geçtiğimiz hafta vuran Chido Kasırgası'nda can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği, 200'ünün durumu ciddi olmak üzere bin 500'den fazla kişinin ise yaralı olduğu belirtildi. Arama ve kurtarma ekipleri kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, kasırgadan etkilenenlere yiyecek ve su dağıtımı yapılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kasırganın yol açtığı yıkımı incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere adaya geldi. Macron'un ziyareti çerçevesinde adaya 4 tonluk gıda ve tıbbi malzeme yardımı getirildi.

Mayotte'deki kasırgada can kaybı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriyeli berber, müşterilerinin aklını aldı
img

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
img

Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.