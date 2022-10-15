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Cezayı yedi, "Dronu görseydim yol verirdim" dedi

3. Sayfa Haberleri

Cezayı yedi, 'Dronu görseydim yol verirdim' dedi

Bolu'da trafik ekiplerinin dron destekli yaptıkları denetimlerde yayalara yol vermedikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Bolu'da trafik ekiplerinin dron destekli yaptıkları denetimlerde yayalara yol vermedikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Ceza kesilen bir sürücü, "Dron görseydim yol verirdim" dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Anıt Park kavşağı üzerinde araçlara yönelik dron destekli uygulama gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri uygulamasının yanı sıra muayenesi olmayan, araç sürerken telefon kullanan, sürücü belgesi bulunmayan, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücüler ile motosiklet sürücüleri ve bazı şirketlere ait kuryeler durduruldu. Kurallara uymayan ve eksik evrakı olan sürücülere ceza uygulandı.

"Görseydim yol verirdim"

Yayalara yol vermediği için polis ekipleri tarafından durdurularak ceza kesilen bir sürücü, "Görmedim ki. Görsem niye yol vermeyim. Dikkatli gidiyordum. Daha önce de kameraya yakalanarak ceza almıştım" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Bolu 3. Sayfa Haberler

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