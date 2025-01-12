Cezası Kesinleşen Cinayet Zanlısı Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.B., cezasının kesinleştiği gün polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Öldürme suçundan 10 yıl cezasının kesinleştiği gün yakalandı
SAMSUN - Samsun'da, "kasten öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çaptırılan bir kişi cezasının kesinleştiği gün polis tarafından yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.B.'yi cezasının kesinleştiği gün Kavakpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.B., sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.