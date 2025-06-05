Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı

Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinden tahliyeler başladı. Mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı ve hissettiklerini paylaştı.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyelerin başlaması üzerine mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı. Oğlunun 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise, bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin ise, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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