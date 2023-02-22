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Cezaevinden yeni çıkan sevgililer yine hırsızlık suçundan tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Cezaevinden yeni çıkan sevgililer yine hırsızlık suçundan tutuklandı

Samsun'da cezaevinden yeni çıktıkları öğrenilen sevgililer, inşaattan kablo çalınca yine gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Samsun'da cezaevinden yeni çıktıkları öğrenilen sevgililer, inşaattan kablo çalınca yine gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye, hırsızlık suçundan tutuklu bulundukları cezaevinden yeni çıktıkları öğrenilen G.E.(32) ve kız arkadaşı B.Ç.(27) girdikleri 2 inşaattan yaklaşık 10 bin lira değerinde bakır elektrik kablosu çaldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olayını G.E. ve B.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Her iki şüpheli şahıs dün akşam bir inşaattan çıkarken yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan G.E. ve B.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.E. ve B.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atakum Samsun 3. Sayfa Haberler

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