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Cezaevinden Tahliye Olur Olmaz Eşini ve Kayınpederini Bıçakla Yaraladı

Cezaevinden Tahliye Olur Olmaz Eşini ve Kayınpederini Bıçakla Yaraladı
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İzmir'in Konak ilçesinde, cezaevinden birkaç saat sonra eşine ve kayınpederine bıçakla saldıran bir kişi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde yakalandı. Yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, cezaevinden tahliye olduktan saatler sonra dehşet saçan bir kişi, eşini ve kayınpederini bıçakla yaraladı. Talihsiz kadın ve babasını Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) kurtardı. Baba ve kızı kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis tarafından yakalanan saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesi Levent Mahallesi 3486 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu konuları gibi birçok suçtan kaydı bulunan S.M.S., 3 yıl önce bıçakla yaralama suçundan tutuklandı. Kırıkkale Cezaevinde tutuklu bulunan S.M.S., cezasının bitmesinin ardından dün tahliye oldu. İzmir'e gelen adam, eşi H.S. (29) ve kayınpederi K.A.'nın (53) yaşadığı adrese gitti. S.M.S., yaşanan tartışma sonrasında bıçakla eşi H.S. ve kayınpederi K.A.'yı yaraladı. Yaşanan olay sırasında, talihsiz kadın H.S., KADES uygulamasından destek istedi. Bunun üzerine, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile iİçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Saldırgan suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralanan H.S. ve babası K.A., ambulans ile hastaneye sevk edildi.

H.S. ve K.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, saldırgan S.M.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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