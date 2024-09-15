Cezaevinden Kaçan Hükümlü Çatıdan Düşerek Yaralandı

Batman'da cezaevinden kaçan hükümlü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polisten kaçmak istediği sırada çatıdan başka bir binaya atlarken düşerek ayağını kırdı. Gözaltına alınan şahsın geçireceği ameliyat sonrası cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 farklı suçtan toplam 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.'nin (43) Batman'daki cezaevinden kaçtığı bilgisini alan Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ikametinin bulunduğu Tekel Mahallesi'ni ablukaya aldı. Şüphelinin ikametinde arama yapılacağı esnada polisin "dur" ihtarına uymayan D.T., ikametin çatısından diğer binaya atlamaya çalışırken 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından geniş güvenlik tedbiri altında Bismil Devlet Hastanesine götürülen D.T.'nin sol ayağının kırıldığı belirlendi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, şahsın hastanede yapılacak ameliyatın ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR