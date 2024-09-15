Üye Girişi
Haberler

Cezaevinden Kaçan Hükümlü Çatıdan Düşerek Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'daki cezaevinden kaçan D.T., Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis tarafından yakalanmak isterken çatıdan başka bir binaya atlamaya çalışırken 4 metre yükseklikten düştü ve ayağını kırdı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan D.T.'nin ameliyat sonrası cezaevine gönderileceği belirtildi.

Batman'da cezaevinden kaçan hükümlü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polisten kaçmak istediği sırada çatıdan başka bir binaya atlarken düşerek ayağını kırdı. Gözaltına alınan şahsın geçireceği ameliyat sonrası cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 farklı suçtan toplam 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.'nin (43) Batman'daki cezaevinden kaçtığı bilgisini alan Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ikametinin bulunduğu Tekel Mahallesi'ni ablukaya aldı. Şüphelinin ikametinde arama yapılacağı esnada polisin "dur" ihtarına uymayan D.T., ikametin çatısından diğer binaya atlamaya çalışırken 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından geniş güvenlik tedbiri altında Bismil Devlet Hastanesine götürülen D.T.'nin sol ayağının kırıldığı belirlendi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, şahsın hastanede yapılacak ameliyatın ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Ameliyat 3-sayfa Bismil Batman Güncel Polis Hukuk Suç

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga)
title