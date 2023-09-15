Cezaevinden izinli çıktı, 4 gün sonra eşini öldürdü

KONYA - Konya'da geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan bir kişi, dini nikahlı eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü cezaevinden izinli olarak çıkan N.S., dini nikahlı eşi Damla Dakım ile cep telefonunda bulunan mesajlaşma ve kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında N.S., yanında bulunan bıçakla Damla Dakım'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Damla Dakım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Damla Dakım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, 8 yıldır cezaevinde olduğu ve pazartesi günü izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edilen cinayet zanlısı N.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.