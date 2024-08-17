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Kahramanmaraş'ta İzinli Hükümlülerin Rastgele Ateşi Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan 2 hükümlü, gece saatlerinde rastgele havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren hükümlüler kayıplara karışırken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta cezaevinden izinli olarak çıkan 2 hükümlü, yolda rastgele havaya ateş açtı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan B.A. (23) ve S.T. (25) gece saat 01.30 sularında ellerinde bulunan tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Şahısların elinde bulunduğu tüfekten çıkan saçmalar, vardiyadan dönen N.T. (32), H.Ç. (32), ve o sırda marketten alışveriş yapan Y.E.Ç (15) ve H.E.'ye (12) isabet etti.

Tüfek seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan N.T., H.Ç., Y.E.Ç, ve H.E., ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren B.A. ve S.T. kayıplara karışırken, polis ekipleri hükümlülerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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