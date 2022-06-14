Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü - Haberler

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Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan şahıs, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan şahıs, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesinde yaşandı. Daha önce işlediği bir suç nedeniyle girdiği cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Şahap, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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