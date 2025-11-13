Haberler

Cezaevinden İzinli Çıkan Şahıs, Bahçede Silahla Ölü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki İlhan Gökcan, bir bahçede silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 35 yaşındaki şahıs bir bahçede silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Efeler ilçesinde Yılmazköy Mahallesi'nde tren yolu kenarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsın başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirirken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında silahla vurulmuş halde bulunan şahsın, cezaevinden izinli olarak ayrılan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.