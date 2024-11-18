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Cezaevinden İzinli Çıkan Birey Akrabasını Vurarak Ölüme Terk Etti

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Samsun'da cezaevinden izinli çıkan bir adam, alkol aldığı arkadaşlarıyla tartışma sonrası akrabasını bacağından vurdu. Yaralı, evde yalnız bırakıldı ve 20 saat sonra ölü olarak bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkıp evine gelen akrabasını bacağından vurarak ölüme terk etti

SAMSUN - Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp evine gelen akrabasını tabancayla dizinden vurduğu iddia edilen şahıs yaralıyı evde bırakıp otele gitti. 20 saat sonra ihbar üzerine eve giden polis, yaralıyı kan kaybından ölmüş olarak buldu. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde 17 Kasım gecesi saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Samsun'da bir müteahhidin damadı tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan 3 kişiden biri olan ve yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Bora K.(49), 7 yıldır bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktı ve cezaevi arkadaşı Batuhan Ö.ile kendi evinde buluştu. Burada alkol alan arkadaşlardan ev sahibi Bora K.'nin aynı binada oturan akrabası Kani Timur Ünal da aynı eve geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmada Bora K., Kani Timur Ünal'ı tabancayla ateş açarak sağ dizinden yaraladı. Bu sırada eve Arife B.adlı kadın da geldi ve Ünal'ı evde yaralı olarak gördü. Yaralı akrabasını evde bırakan Bora K. ile Batuhan Ö. ve Arife B. evden ayrıldı. Bora K. geceyi gittiği otelde geçirdi. Batuhan Ö. aldığı alkolün etkisinden kurtulduktan sonra vicdan azabı duyduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olaydan 20 saat sonra Bora K.'nin evine çilingir yardımıyla giren Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bacağından vurulan Kani Timur Ünal'ı kan kaybından ölmüş olarak buldu. Polis, Bora K.'yi kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Batuhan Ö. ve 1 çocuk annesi Arife B. de gözaltına alındı. Bora K., ölen akrabasının kazara kendi kendini vurduğunu ileri sürdü. Batuhan Ö. de ölen şahsı Bora K.'nin vurduğunu iddia etti.

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Cezaevinden İzinli Çıkan Birey Akrabasını Vurarak Ölüme Terk Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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