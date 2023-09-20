Cezaevinden firar eden hükümlüler aranıyor

Düzce'de Çilimli T Tipi Cezaevi'nden firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzce'de Çilimli T Tipi Cezaevi'nden firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'nden 2 mahkum firar etti. M.D. ve Ü.K. isimli mahkumların firar ettiğine yönelik tüm emniyet ve jandarma ekipleri bilgilendirilirken, yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - DÜZCE