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Diyarbakır'da Havai Fişek Faciası: Genç, Ağabeyi İçin Yaktığı Havai Fişekle Yaralandı

Diyarbakır'da Havai Fişek Faciası: Genç, Ağabeyi İçin Yaktığı Havai Fişekle Yaralandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cezaevinden çıkan ağabeyini kutlamak için havai fişek yakan bir genç, fişeğin elinde patlaması sonucu parmağını kaybetti. Yaralı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin, yaktığı havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak'ta cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı. O sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu. Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte otomobille hastaneye götürüldü.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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