Cezaevi Ziyaretinden Dönen Genç Bıçaklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevi ziyaretinden dönen arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı yakınındaki bir banka şubesi önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı. E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN