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Cezaevi ring aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 14 kişi yaralandı

Cezaevi ring aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 14 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mahkum taşıdığı öğrenilen cezaevi ring aracı devrildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mahkum taşıdığı öğrenilen cezaevi ring aracı devrildi. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Elazığ'dan mahkum getirdiği öğrenilen cezaevi ring aracı ilçeye bağlı Kızılçevrik mevkiinde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde 1 mahkumun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan 14 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınarbaşı Kayseri Mahkum 3. Sayfa Haberler

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