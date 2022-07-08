Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü - Haberler

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Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaşandı. İddiaya göre, cezaevi önünden geçen caddede yürüyen Muhittin Bedlek (44), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarken, olayı görenler sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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